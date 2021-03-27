На чемпионате Украины по биатлону определились победители в мужском и женском масс-стартах. Среди мужчин не было равных Дмитрию Пидручному, а у женщин победу одержала Анастасия Меркушина.

Первыми на старт вышли мужчины. В эти гонке лидерство сразу захватил капитан сборной Дмитрий Пидручный. После первой стрельбы он имел немалый отрыв от преследователей – до 20 секунд.

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Но после второй стрельбы, допустив один промах и отправившись на круг штрафа, Пидручному пришлось вести борьбу за победу с Русланом Ткаленко. И вплоть до последнего огневого рубежа они шли рядом. Но последнюю стрельбу Пидручный провел без единого промаха, в то время как Ткаленко дважды промахнулся.

Что касается бронзы, то в борьбе за третье место долгое время лидировал Тарас Лесюк. Но на последней стрельбе он допустил сразу пять промахов. И потерял возможность подняться на пьедестал. Поэтому своим шансом сполна воспользовался Андрей Доценко, который и финишировал третьим.

Результаты мужского масс-старта на чемпионате Украины по биатлону

Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) 39:03,8 Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +28,9 Андрей Доценко (1+1+1+0) +1:00,5

У женщин же борьбу за победу вели Анастасия Меркушина и Юлия Джима. И ключевым здесь стал третий огневой рубеж. Меркушиной удалось закрыть все мишени, зато Джима допустила сразу три промаха. Они и стали решающими в борьбе за первое место.

Третьей же стала Кристина Дмитренко, которая обошла Юлию Городную благодаря лучшей стрельбе на четвертом огневом рубеже.

Результаты женского масс-старта на чемпионате Украины по биатлону

Анастасия Меркушина (1+1+0+1) 48:397 Юлия Джима (1+1+3+ 1) +47,9 Кристина Дмитренко (0+0+1+1) +4:38,0

В воскресенье, 28 марта, на чемпионате Украины состоится смешанная эстафета. Это будет последний день турнира.