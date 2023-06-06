Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ, про який так сильно наголошують. Підривом Каховської ГЕС росіяни намагаються дещо відтермінувати український наступ. Але неможливо затримати те, що і так відбудеться.

До теми "Ссику*ни бояться контрнаступу": як український спорт реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС

Зозуля: Наслідки цієї катастрофи ми поки не можемо уявити

Український спорт від самого ранку залишає свої реакції на тероризм загарбників. Одним із перших відреагував на підрив Каховської ГЕС футболіста та великий волонтер Роман Зозуля.

Колишній футболіст збірної України виклав розлогу публікацію, у якій спершу подякував силами ППО за 35 із 35 збитих крилатих ракет, які Росія випустила по Україні у ніч на 6-те червня.

А далі вже написав, що думаю про російський злочин на території Каховської ГЕС. Зозуля заявив, що таким чином росіяни хотіли затримати контрнаступ ЗСУ. Але Роман впевнений в українських військових, який не зупинить навіть така катастрофа.

Ну, а по-друге – р*сіяни не люди. Сьогодні рано вранці, ці покидьки, підірвали Каховську ГЕС. Зараз Херсонщина зазнає підтоплень. Страждають цивільні. Наслідки цієї катастрофи ми поки не можемо уявити. Думаю буде не один населений пункт евакуйовано. На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з вибл*дками. Ссик*ни бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент. Щоб зруйнувати плани ЗСУ. Але ми з вами розуміємо, що нічого не зупинити вже. Наступ буде,

– написав Зозуля у себе в телеграм-каналі.

Також футболіст попросив українців зберігати спокій, терпіння та не давати гучного розголосу контрнаступальним діям наших військових. ЗСУ ж теж просить українців помовчати та зберігати тишу.

"Одного ранку ми прокинемось і дізнаємось, що наші хлопці пішли вперед. А до цього моменту наша з вами основна задача, допомагати військовим. Відгукуватись на їх збори, бо для кращого результату вони мають багато потреб! Віримо в ЗСУ, ППО та нашу неньку Україну!", – додав Роман.

Із підтоплених територій вже почали виїжджати люди, перші евакуаційні потяги вже вирушили у безпечні місця. На жаль, далеко не до усіх вдається доїхати евакуаційним автобусам, а все через розмиті дороги. Тому люди фактично опинились у водяній пастці.

Вода вже навіть дісталась до деяких районів Херсона. Натомість Каховська ГЕС вже під водою. У ГУР МО вже заявили, що є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС росіянами.