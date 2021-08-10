Підписання контракту Реброва зі збірною України відтягується: команду може очолити інший тренер

Наставник катарського клубу Аль-Айн Сергій Ребров залишається головним претендентом на тренерське крісло збірної України. Та з підписанням контракту між Ребровим та Українською асоціацією футболу (УАФ) виникли труднощі.

Протасов: Деякі обставини змінилися

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що змінилися деякі обставини. Зокрема, йдеться про розірвання контракту між Ребровим та Аль-Айном.

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Можна сказати, в останній момент деякі обставини змінилися. Дійсно, ми говорили, що все пройде гладко, але юридичні питання з розірванням контракту Реброва з його командою, схоже, відтягують підписання контракту. І сподіваємося, оскільки Ребров є прерогативною фігурою на пост головного тренера,

– сказав Протасов.

Він додав, що УАФ повинна бути готовою до будь-якої ситуації. "Будемо розглядати й інших кандидатів", – зазначив перший віцепрезидент УАФ.

Протасов заявив, що в УАФ хочуть оголосити ім'я нового тренера збірної України до 12 серпня.

"Ми вважаємо, що, звичайно ж, потрібно бути готовими. Найближчий матч на носі у Казахстані і вдома з Францією. Нам треба вже мати тренера, постараємося все для цього зробити", – резюмував футбольний чиновник.

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