Підписання контракту Реброва зі збірною України відтягується: команду може очолити інший тренер
Джерело:Footballua.tv
Наставник катарського клубу Аль-Айн Сергій Ребров залишається головним претендентом на тренерське крісло збірної України. Та з підписанням контракту між Ребровим та Українською асоціацією футболу (УАФ) виникли труднощі.
Протасов: Деякі обставини змінилися
Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що змінилися деякі обставини. Зокрема, йдеться про розірвання контракту між Ребровим та Аль-Айном.
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Можна сказати, в останній момент деякі обставини змінилися. Дійсно, ми говорили, що все пройде гладко, але юридичні питання з розірванням контракту Реброва з його командою, схоже, відтягують підписання контракту. І сподіваємося, оскільки Ребров є прерогативною фігурою на пост головного тренера,
– сказав Протасов.
Він додав, що УАФ повинна бути готовою до будь-якої ситуації. "Будемо розглядати й інших кандидатів", – зазначив перший віцепрезидент УАФ.
Протасов заявив, що в УАФ хочуть оголосити ім'я нового тренера збірної України до 12 серпня.
"Ми вважаємо, що, звичайно ж, потрібно бути готовими. Найближчий матч на носі у Казахстані і вдома з Францією. Нам треба вже мати тренера, постараємося все для цього зробити", – резюмував футбольний чиновник.
Що відомо про зміну тренера у збірній України
- 1 серпня Андрій Шевченко оголосив, що покидає збірну України після 5 років співпраці. Разом із Шевченком "синьо-жовтих" покинув весь тренерський штаб.
- Очікувалося, що вже 9 серпня УАФ оголосить нового тренера. Повідомлялося, що "синьо-жовтих" очолить Сергій Ребров, який тільки влітку 2021 року підписав контракт з Аль-Айном.
- За інформацією ЗМІ, Ребров буцімто розірвав угоду з Аль-Айном. Однак офіційної інформації про це досі немає.