Угода фахівця була розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один.

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До переїзду в Аль-Айн Ребров очолював київське Динамо, Аль-Ахлі та угорський Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост головного тренера збірної України був легендарний наставник Мирон Маркевич. Але шальки терезів схилились на сторону екстренера киян.

У якості футболіста Ребров провів 75 поєдинків за національну збірну і забив 15 голів. Таким чином, він посідає четверту сходинку в історичному реєстрі бомбардирів "синьо-жовтих".

Збірна України залишилася без головного тренера