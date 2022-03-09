Володимир Кличко: Нападати на дітей – значить нападати на життя

Володимир Кличко негайно зняв звернення до усього світу, який не переживає тих емоцій, які зараз відчувають українці. Авіаудар по пологовому будинку, вагітні та матері з новонародженими дітьми опинились під завалами. Це вже може сміливо назвати тероризмом зі сторони російських окупантів.

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Звернення колишній боксер розмістив у своїх соцмережах. Кличко запропонував переглянути жахливі фото зруйнованої лікарні, закривавлених вагітних жінок. Володимир попросив зупинити війну, яка знищує українську націю та її майбутнє – невинних дітей.

"Моє серце обливається кров'ю. Найбільш непереборні жертви – це діти! Діти гинуть зараз! Подивіться ці фотографії! Це конкретний та реальний результат так званої путінської спеціальної операції. Коли він не вбиває цих ангелів, він вбиває їхніх батьків, бабусь та дідусів, знищує їхні будинки, школи", – сказав Володимир.

Нападати на дітей – значить нападати на життя. На саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити ці фотографії, ви не повинні відвертатися. Ви повинні зупинити путінську війну, ЗАРАЗ!,

– сказав Кличко.

Звернення Володимира Кличка: дивіться відео

9 березня російська орда безжально скинула бомбу на дитячу лікарню, де був розташований пологовий корпус. Від удару увесь був зруйнований. Під завалами перебуваються жінки та медперсонал.

Наразі відомо про 17 постраждалих. Наразі невідомо, чи є під завалами жертви, пошуки тривають.

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