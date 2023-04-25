Припинять своє існування в разі вильоту: колектив знаходиться на "червоній території" УПЛ

ПФК Львів може припинити своє існування через погані результати. "Містянам" не пророкують майбутнього взагалі.

Професійний футбольний клуб Львів може припинити своє існування в разі вильоту з Української Прем'єр-ліги. Наразі "золоті леви" посідають останню сходинку чемпіонату.

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Наслідки серйозні

Проблема зі зникненням клубів в Україні до цих пір акутальна. ПФК Львів може не продовжити своє існування у разі вильоту з елітного дивізіону України. Все через те, що львівський колектив стане нецікавий інвесторам, що і може сати вирішальним фактором у подальшій долі "золотих левів".

Це моя думка з огляду на те, як відбуваються там події, яка ситуація, наскільки у інвестора є інтерес до клубу. Не думаю, що якщо команда вилетить, буде якесь продовження,

– розповів журналіст Ігор Циганик.

Справи львівського колектива у поточному сезоні