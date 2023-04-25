Припинять своє існування в разі вильоту: колектив знаходиться на "червоній території" УПЛ

25 квітня 2023, 21:01
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Джерело:

Циганик Live

ПФК Львів може припинити своє існування через погані результати. "Містянам" не пророкують майбутнього взагалі.

Професійний футбольний клуб Львів може припинити своє існування в разі вильоту з Української Прем'єр-ліги. Наразі "золоті леви" посідають останню сходинку чемпіонату.

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Наслідки серйозні

Проблема зі зникненням клубів в Україні до цих пір акутальна. ПФК Львів може не продовжити своє існування у разі вильоту з елітного дивізіону України. Все через те, що львівський колектив стане нецікавий інвесторам, що і може сати вирішальним фактором у подальшій долі "золотих левів".

Це моя думка з огляду на те, як відбуваються там події, яка ситуація, наскільки у інвестора є інтерес до клубу. Не думаю, що якщо команда вилетить, буде якесь продовження,
– розповів журналіст Ігор Циганик. 

Справи львівського колектива у поточному сезоні

  • Нагадаємо, що "золоті леви" активно попрацювали у зимове трансферне вікно. Львівський колектив у міжсезонні підписав відразу 14 нових футболістів, серед яких як досвідчені українці, так і легіонери.
  • Проте така тотальна перебудова "містянам" не допомогла. Львів йде на дні турнірної таблиці УПЛ. За 8 турів до фінішу львівський колектив відстає на 6 очок від зони перехідних матчів і на 9 від прямого порятунку.
  • Додамо, що Львів ще й встиг змінити цього сезону головного тренера команди. "Золоті леви" не довго оплакували відставку Олега Дулуба, який очолював команду протягом 1,5 року. На його місце головного тренера Львова прийшов Анатолій Безсмертний.
Автор: Роман Колодрубський