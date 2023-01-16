Петраков у збірній Вірменії: які перспектики у екстренера України у відборі на Євро-2024

Олександр Васильович недовго залишався без роботи після закінчення контракту з УАФ, Тепер спеціаліст буде намагатись створити диво з кавказькою командою.

У суботу екснаставник збірної України Олександр Петраков був призначений головним тренером збірної Вірменії. Коуч залишив збірну України після того, як не зміг її вивести у дивізіон А Ліги націй.

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Тепер же нашому спеціалісту дісталась менш кваліфікована збірна. Там на посаді тренера Петраков змінить іспанця Хоакіна Капарроса, який не зміг втримати Вірменію в Лізі В.

Період договору тренера з вірменами невідомий, але точно зрозуміло, що саме Олександр Васильович поведе "горців" у відбір до наступного чемпіонату Європи. 24 канал розбирається, які у Вірменії шанси на такий історичний прорив.

Петраков – тренер для молоді

Для Петракова збірна України була першим досвідом у дорослому футболі. З 2011 по 2021 роки Олександр Васильович очолював різні юнацькі українські збірні та саме з командою U-20 він став чемпіоном світу у 2019 році.

Втім у дорослій збірній Петраков часто відчував себе не у своїй тарілці. Це виливалось у конфлікти з гравцями, зриви на пресконференціях та невпевнену гру у багатьох іграх. Тепер же у Вірменії тиск на нього має бути меншим.

У збірну України Олександр Васильович прийшов після успішного Євро-2020 під керівництвом Шевченка, тому і очікування були відповідними. Тут же у вболівальників не буде таких сподівань, адже минулий тренер успіху не досяг.

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Що з себе представляє збірна Вірменії

Сама по собі збірна Вірменії зараз проходить перебудову. Пішли з команди такі ветерани як Мхітарян, Піццеллі, Мовсесян, Кадімян та інші, тому зараз у команду викликаються не більше 3-4 гравців віком 30+.

Більшість збірників виступають в самому чемпіонаті Вірменії, який є не найвищого рівня. З представників європейських ліг можна відзначити хавбекі Бабаяна (Рандерс) та Грігоряна (Ягеллонія), а також форвардів Барсегяна (Слован) та Адамяна (Кельн).

Є і кілька гравців з чемпіонату Росії, які відіграють важливу роль. Мова про центральних півзахисників Сперцяна та Байрамяна. Були чутки, що Петраков спробує вмовити Мхітаряна повернутись у збірну, але віриться у це дуже важко.

Жодного виходу на ЧС або ЧЄ

Вірменія ніколи не виходила ані на чемпіонат світу, ані на Євро. Найближче за весь час "горці" наблизились до прориву у відборі до Євро-2012 в Польщі та Україні, коли Мхітарян тільки починав феєрити.

Тоді вірмени виграли п'ять з десяти матчів у групі та посіли третє місце позаду Росії та Ірландії. Мала команда шанси потрапити у плей-офф відбору ЧС-2022, взявши 12 балів. Але врешті решт пропустила вперед Німеччину, Північну Македонію та Румунію.

З ким Вірменія буде змагатись за путівку на Євро-2024

Тепер же команді Петракова доведеться боротися за вихід на Євро з Хорватією, Вельсом, Туреччиною та Латвією. Перші два місця гарантовано вийдуть на турнір. Здається, що вірмени андердоги, але в цілому групу надто важкою не варто називати.

У Латвії зараз футбольна криза, тому їх шанси на якісь очки мінімальні. Не виникає сумнівів хіба що у хорватах, які на ЧС-2022 показали неймовірну міць, взявши бронзу. А от нав'язати боротьбу валлійцям і туркам Вірменія може.

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Кривдники України розчарували на останньому Мундіалі, а тепер ще і залишаться без кількох своїх лідерів-старожилів. Як мінімум Гарет Бейл вже оголосив про закінчення кар'єри.

Туреччина ж як завжди грає як на американських гірках. "Червоні" можуть без шансів обіграти Нідерланди, після чого втратити бали з Латвією. В останньому відборі турки посіли друге місце, залишивши позаду Норвегію з Голандом, але у плей-офф поступились португальцям.

Головний суперник – Туреччина

Тому саме Туреччину варто вважати фаворитом у боротьбі за друге місце. Втім прагматичний стил Вірменії дуже підходить прагматичному Петракову. Ризикувати Олександр Васильович точно не буде, а шанси ловити турків на контратаках будуть.

Починати українцю треба буде з місця в кар'єр – вдома проти Туреччини. Тому часу на розкачку не буде. До того ж турки – історично принципові суперники для Вірменії, адже ця країна активно підтримувала Азербайджан у війні за Нагорний Карабах.

. Вірменія не вигравала ніколи у жодного з майбутніх опонентів по групі. З хорватами була лише нічия (1:1) у спарингу в 2021-му, туркам "горці" двічі програли по 0:2 у відборі до ЧС-2010, а з Вельсом двічі зіграли внічию у кваліфікації ЧС-2002. З Латвією Вірменія зіграла два товариські матчі – нічия та поразка.

Є ще вірогідність, що Вірменія отримає перепустку в плей-офф від дивізіона В Ліги націй. Втім там "горці" мають найнижчий рейтинг. Щоб на це розраховувати, команді Петракова треба, щоб з 14-ти команд ліги на Євро через відбір потрапили як мінімум 11:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Сербія

Шотландія

Фінляндія

Україна

Ісландія

Норвегія

Словенія

Ірландія

Албанія

Чорногорія

Румунія

Швеція

Шансів на це звісно небагато, тому варто орієнтуватись саме на завоювання другого місця в групі. Втім навіть якщо Вірменії не вдасться вийти на Євро, Петраков майже нічого не втрачає, адже команда з самого початку є андердогом.

Календар збірної Вірменії у кваліфікації Євро-2024: