Петраков запалив у прямому ефір: розповів про Маліновського і розніс Сироту та Караваєва

Наставник збірної України Олександр Петраков став гостем програми "Великий футбол", яка вийшла ввечері 12 вересня у прямому ефірі. Тренер "синьо-жовтих" розкрив деталі ситуації з Русланом Маліновським та розкритикував деяких гравців.

Петраков про Маліновського

Наставник збірної розповів про ситуацію з Русланом Маліновським. За словами тренера, Руслан образився на нього через те, що не потрапив в основний склад на матчі проти Казахстану та Франції. Від участі у товариській грі з Чехією Маліновський буцімто відмовився.

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Ще Маліновський підійшов. Каже, я теж хочу поїхати. Ми йому сказали, що купили квиток на 9 число, ще гра з Чехією. Він каже: "Я не хочу залишатися, я хочу поїхати". Він це нічим не пояснив. Я попросив адміністратора купити йому квиток. Людина хоче їхати, нехай їде,

– сказав тренер.

Петраков запевнив, що в нього немає конфлікту з Маліновським.

"Ми спочатку поговорили з ним в Казахстані, я йому розповів про нову схему гри. Він каже, якби це сталося рік тому, коли я грав у Бельгії, то може я став би в позу, а зараз все в інтересах команди, а потім мої особисті. Я кажу, тримай руку, молодець.

На НСК "Олімпійський" я підійшов до нього перед грою з Францією. Кажу, ти готовий грати, якщо я випущу тебе на заміну. Він образився, каже: "Добре, я не грав у Казахстані, чому не граю тут?". Я кажу, ми ж з тобою домовлялися, інтереси команди в першу чергу. Він сказав, що образився. Я тоді кажу: "Я вибачаюся перед тобою. Це тебе влаштує?". Він каже: "Ні", – зазначив Петраков.

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Петраков розповів, що двері перед Маліновським у збірну України не закриті.

Ось і все, він поїхав. Я сказав, хочеш їхати, їдь. Це ж не клуб, де є контрактні зобов'язання, це національна збірна. Взяти Маліновському квиток назавжди? Навіщо, щоб я став ворогом нації? Я нічим не образив людину,

– додав Петраков.

Про Сироту та Кочергіна

У прямому ефірі Петраков разом з експертами робив розбір товариського матчу проти Чехії. Дісталося дебютантам Олександру Сироті та Владиславу Кочергіну.

"Динамівець" Сирота "отримав на горіхи" за момент на старті поєдинку, в якому Чехія ледь не відзначилася голом.

Що мав робити Сирота? Бачите всі? Він мав страхувати. Сирота не страхує гравця, землю просто тримає,

– сказав Петраков.

Тренер також заявив, що деякі футболісти не приїдуть на матчі збірної України у жовтні. Про це Петраков говорив з посмішкою на обличчі.

Щодо гравця Зорі Кочергіна, то Петраков звернув увагу на помилки Владислава в обороні під час моменту, в якому Чехія зрівняла рахунок.

Петраков про Караваєва

В.о. головного тренера збірної України розповів про розмову з Олександром Караваєвим, який двічі результативно помилився у грі з Казахстаном.

Петраков зазначив, що "нормально поговорив" з гравцем Динамо та заспокоїв його.

Але ви мене вибачте, у 29 років робити такі помилки. Я з Сашком розмовляв. Кажу йому, покажи мені, як треба правильно тримати гравця. Він мені показав, а я кажу, що неправильно. Ти не маєш права так тримати. Ти повинен тримати гравця перед собою на відстані витягнутої руки, а він мені показує на одній лінії. Ти що? Ти ж ніколи так не встигнеш. Йому пас віддадуть, а ти не встигнеш, поки будеш розгортатися,

– сказав Петраков.

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Реакція вболівальників

Вболівальники збірної України розділилися у думках щодо інтерв'ю Петракова. У коментарях на сайті Tribuna.com більшість фанатів вважає, що тренеру не слід було виносити на загальне обговорення внутрішні питання команди.

Також деякі вболівальники стали на захист Руслана Маліновського та інших футболістів. Фанати звертають увагу, що своїми заявами Петраков може втратити авторитет та довіру серед гравців національної команди.



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