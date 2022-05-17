Петраков "вкаже на вихід" зі збірної України трьом футболістам Динамо
Джерело:Динамоманія
Збірна України продовжує свою підготовку до матчу проти Шотландії. Однак не усі гравці, які є у розташуванні національної команди, вирушать у Глазго.
Мінус три динамівці
За інформацією видання, одразу троє гравців достроково закінчать свою підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Серед тих, кого Олександр Петраков "спише" зі збірної будуть усі три футболісти київського Динамо.
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У грі проти Шотландії синьо-жовту футболку не одягнуть Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Артем Бєсєдін. Усі гравці взяли участь у першому контрольному спарингу України на підготовчих зборах проти Боруссії Менхенгладбах. Але ніхто з цих трьох динамівців не забивав.
Згодом наставник збірної попрощається ще з трьома підопічними, які не поїдуть у Глазго.
Відзначимо, що перед наступним поєдинком у загальну групу команди повернувся забивний нападник Дніпра-1 Артем Довбик та підході також динамівець Віктор Циганков. Обидва пропустили стартовий матч через пошкодження.
Підготовка збірної України до матчу проти Шотландії: головне
- На початку травня національна команда розпочала підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Словенія буде домівкою "синьо-жовтих" на найближчі тижні.
- Підопічні Петракова вже провели перший товариський матч проти Боруссії Менхенгладбах. Завдяки голам дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка збірна здобула перемогу з рахунком 1:2.
- Попереду у команди два поєдинки за два дні. 17 травня Україні на виїзді зіграє проти італійського Емполі, а вже 18 травня поміряється силами з хорватською Рієкою. Відзначимо, що українські уболівальники безкоштовно зможуть відвідати зустріч у Хорватії.
- До команди вже доєднались перші легіонери – Роман Яремчук, Данило Сікан та Олександр Зубков. Інші приїду у розташування збірної дещо пізніше.
- Після чого команда отримає декілька днів вихідних, щоб знову продовжити підготовку до гри проти Шотландії.
- У графіку України ще два контрольні спаринги. Однак наразі не називають імен суперників. Загалом Україна проведе п'ять поєдинків.
- Вже 1 червня команда Петракова зіграє важливий поєдинок проти Шотландії у Глазго. У разі перемоги "синьо-жовті" виходять на Уельс, який буде останнім опонентом України у боротьбі за путівку у Катар.