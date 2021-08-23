Петраков терміново викликав у збірну України двох голкіперів через травми Бущана та Трубіна

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков знову вніс зміни у заявку команди на матчі відбору на ЧС-2022. До заявки потрапили ще два голкіпери.

Через ушкодження голкіперів Динамо Георгія Бущана та Шахтаря Анатолія Трубіна Петраков довикликав Андрія Пятова з Шахтаря і Дмитра Різника з полтавської Ворскли.

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Окрім Пятова та Різника, у розпорядженні Петракова буде воротар Реала Андрій Лунін.

Кадрові проблеми збірної України

Наставник Динамо Мірча Луческу 22 серпня повідомив, чому Георгій Бущан пропустив матч 5 туру УПЛ проти Десни (5:0).

Він заявив, що Бущан залишився без футболу на 10 днів. Після цього голкіпер зможе приступити до легких тренувань.

У Динамо побоюються, що Бущану може знадобитися операція.

Анатолій Трубін також пропустив гру 5 туру УПЛ, в якій Шахтар розгромив Чорноморець. Голкіпер "гірників" пропустить матч проти Монако у Лізі чемпіонів.

За інформацією ЗМІ, Трубін може пропустити 3 місяці через розрив меніска.