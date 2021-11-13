Петраков може покинути збірну України у разі програшу у грі з боснійцями, – ЗМІ
13 листопада 2021 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Матч проти збірної Боснії і Герцеговини може бути вирішальним для наставника збірної України Олександра Петракова. У разі програшу він може покинути національну команду.
Вирішальна гра для Петракова
Видання зазначає, що у разі поразки України у матчі проти боснійців Петраков сам попросить про відставку. Якщо ж він цього не зробить, то його буде звільнено за рішенням Виконкому УАФ, який відбудеться 17 листопада.
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Проте якщо "синьо-жовті" переможуть у Боснії і Герцеговини, то Петраков керуватиме збірною і у матчах плей-офф.
За інформацією ЗМІ, на засіданні Виконкому УАФ 17 листопада куратором суддівського корпусу має затвердити італійського фахівця Ніколу Ріццолі.
Шлях України до чемпіонату світу-2022
- У вівторок, 16 листопада збірна України зустрінеться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.
- В Зеніці українців влаштує тільки перемога.
- На чемпіонат світу-2022 з футболу достроково уже вийшли Німеччина, Данія та Бразилія.
- Чемпіонат світу з футболу відбудетьсяз 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
Кар'єра Петракова у збірній
- Олександр Петраков очолив збірну України після звільнення Шевченка з посади головного тренера національної команди. Утім, як виконувач обов'язків головного тренера.
- Термін контракту Петракова невідомий, УАФ, так і сам тренер дати роботи зі збірною не називали.
- Під керівництвом Петракова Україна провела шість матчів: чотири офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули одну перемогу при п'яти нічиїх.