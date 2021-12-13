Петраков мав розмову з талантом Шахтаря перед дебютом за збірну України

У березні 2022 року збірна України проведе важливий матч у плей-офф відбору чемпіонату світу. У складі "синьо-жовтих" будуть несподіванки.

Петраков: Вийти та допомогти національній команді

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів, що мав розмову з Михайлом Мудриком. Талановитий футболіст Шахтаря потрапив у розширений список команди, а його дебют у футболці збірної може відбутись у важливому поєдинку.

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Не кожному гравцю вдається заслужити таку довіру наставника. Спеціаліст поговорив з талантом донецького клубу для того, щоб його виклик не став для нього самого несподіванкою. Михайлу потрібно бути готовим до того, щоб допомогти команді у грі проти Шотландії.

Я Мудрику зателефонував і запитав, чи може він приїхати до мене на розмову: "Я тебе переводжу до першої національної збірної, бачу, що ти вже готовий. Тут я тебе ставлю у плей-офф. Ти маєш вийти та допомогти національній команді. Ти готовий?",

– розповів Петраков.

Без права на помилку

Фахівець у розмові з футболістом зазначив, що матчі збірної – це інший рівень, зараз у команди немає контрольних поєдинків: "Психологічно він повинен бути готовий, а не вийшов, провалив – це відсуне його набагато назад".

Мудрик дебютує за збірну України

Ще раніше Петраков підтвердив інформацію про виклик футболіста Шахтаря.

За чутками у ЗМІ, у заявці збірної слід очікувати ще одного дебютанта – гравця Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

У сезоні-2021/2022 Мудрик відіграв за "гірників" 19 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав аж 9 асистів. Після заміни у матчі Ліги чемпіонів проти Реала заслужив на овації фанатів "Королівського клубу".

24 березня Україна зіграє на виїзді проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги підопічні Петракова проведуть зустріч проти переможця матчу Уельс – Австрія. Гра відбудеться 29-го березня.