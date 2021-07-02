Перший титул для Мессі зі збірною Аргентини чи чергова перемога Бразилії: плей-офф Копа Америка

На Копа Америка закінчився груповий етап. Тож настала черга плей-офф. Боротьбу за перемогу ведуть вісім збірних – Аргентина, Еквадор, Уругвай, Колумбія, Бразилія, Чилі, Перу та Парагвай. Які шанси в кожної з цих команд на перемогу – в метаріалі Спорт 24.

Для початку варто відзначити, що Копа Америка (або ж Кубок Америки чи Чемпіонат Південної Америки серед національних збірних – Campeonato Sudamericano de Selecciones) неодноразово змінював свою структуру, а також періодичність проведення.

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Для прикладу, з 1987 до 2001 року його проводили що два роки. Згодом вирішили проводити раз в чотири роки. Але після 2015 року наступний провели у 2016 році. Його присвятили 100-літтю першому Копа Америки, і провели в США. Наступний провели у 2019 році, а 47-й за рахунком запланували на 2020 рік, щоб проводити паралельно з чемпіонатом Європи. Але через пандемію коронавірусу обидва турніри довелося перенести на 2021 рік. У 2024 році відбудеться черговий Копа Америка в Еквадорі.

Учасники

В турнірі беруть участь усі 10 команд з Південної Америки, а також дві запрошені збірні. У 2021 році це мали бути збірні Австралії та Катару. Але вони відмовилися від участі через не надто прийнятну ситуацію з пандемією. Тож турнір зіграло лише 10 команд, які були розділені на два групи – Північ та Південь. В плей-офф з кожної групи виходили по чотири команди.

Місце проведення

Копа Америка у 2020 році мала відбутися в Аргентині та Колумбії. У 2021 році обидві країни до останнього були в списку господарів. Аж поки в Колумбії не забрали це право, а згодом і в Аргентини. Все через ту ж пандемію та нестабільну ситуацію. І перенесли до Бразилії, де ситуація з поширенням коронавірусу нічим не краща.

Плей-офф

Перші матчі плей-офф відбудуться 3 липня (у Південній Америці це ще буде 2 липня). Між собою зіграють Перу – Уругвай (початок о 0:00 за київським часом) та Бразилія – Чилі (початок о 03:00). 4 липня за путівки в півфінал посперечаються Уругвай – Колумбія (початок о 01:00) та Аргентина – Еквадор (початок о 04:00). Півфінали відбудеться 7 липня, а фінал – 11 липня.

Фаворити турніру

Головними фаворитами турніру вважаються збірні Аргентини та Бразилії. Обидві вийшли з груп з першого місця, набравши по 10 очок. В аргентинців очки вдалося відібрати збірній Чилі, а Бразилія зіграла внічию з Еквадором. Сітка складена таким чином, що Бразилія та Аргентина можуть зустрітися лише у фіналі (або ж матчі за третє місце).

Експерти віддають перевагу на Копа Америка саме збірній Бразилії, для якої це буде 10-а перемога на турнірі. Саме Бразилія є чинним чемпіоном. У букмекерській компанії Favbet перемогу Бразилії оцінили коефіцієнтом 1,6.

Для Аргентини це теж може бути ювілейна перемога на турнірі – 15-а. Правда остання була ще у 1993 році. Після того у 2004, 2007, 2015 та 2016 роках Аргентина програла у фіналі. Тож лідер аргентинців Ліонель Мессі на рівні національної збірної поки не досяг жодних успіхів (якщо не враховувати перемогу на Олімпіаді у 2008 році). Відтак перемога на Копа Америка у 2021 році може бути чи не останнім його шансом здобути титул з національною збірною Аргентини. У Favbet на перемогу Аргентини виставили коефіцієнт 3.

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Хороші шанси на перемогу зберігає і збірна Уругваю – коефіцієнт 12. Команда дещо невдало стартувала на турнірі (поразка від Аргентини та нічия з Чилі), але дві перемоги вивели в плей-офф з другого місця в групі. Тож тепер на Луїса Суареса та компанію очікує випробування не менш потужною збірною Колумбії. А у випадку перемоги – дуель за місце в фіналі з переможцем пари Аргентина – Еквадор. Варто додати, що саме Уругвай – лідер за перемогами на Копа Америка – 15 титулів.

Єдина збірна, яка вийшла в плей-офф, але жодного разу не перемагала на Копа Америка – Еквадор. Та й зараз вона серед аутсайдерів турніру – коефіцієнт 40 на перемогу. Для цього треба спочатку обіграти Аргентину, потім пройти переможця пари Уругвай – Колумбія, і тоді вже здобути перемогу у фіналі. Та варто відзначити, що в плей-офф Еквадор пройшов, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі – три нічиї та одна поразка.