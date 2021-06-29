Дубль і гольову передачу оформив Ліонель Мессі. В іншому матчі Уругвай завдяки голу від Едінсон Кавані переміг Парагвай.

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Таким чином, збірна Аргентини вийшла в плей-оф Кубка Америки з першого місця, набравши 10 очок. Також в 1/4 фіналу з групи A вийшли Уругвай (7), Парагвай (6) і Чилі (5). Болівія зайняла останнє місце в групі, не набравши жодного очка, і завершила участь в турнірі.

Дубль Мессі за довгий час

Вперше з жовтня 2017 року Мессі забив два м'ячі в офіційній зустрічі за аргентинців. Тоді він оформив дубль у зустрічі проти Колумбії у відбірному турнірі чемпіонату світу-2018.

Всього на рахунку Мессі 75 голів у 148 матчах за збірну Аргентини.

Відео голу Мессі