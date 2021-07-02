Для начала стоит отметить, что Копа Америка (или Кубок Америки, или Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных – Campeonato Sudamericano de Selecciones) неоднократно менял свою структуру, а также периодичность проведения.

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Например, с 1987 до 2001 года его проводили раз в два года. Впоследствии решили проводить раз в четыре года. Но после 2015 года следующий провели в 2016 году. Его посвятили 100-летию первого Копа Америка, и провели в США. Следующий провели в 2019 году, а 47-й по счету запланировали на 2020 год, чтобы проводить параллельно с чемпионатом Европы. Но из-за пандемии коронавируса оба турнира пришлось перенести на 2021 год. В 2024 году состоится очередной Копа Америка в Эквадоре.

Участники

В турнире принимают участие все 10 команд из Южной Америки, а также две приглашенные сборные. В 2021 году это должны были быть сборные Австралии и Катара. Но они отказались от участия из-за не слишком приемлемой ситуации с пандемией. Поэтому турнир сыграли лишь 10 команд, которые были разделены на две группы – Север и Юг. В плей-офф из каждой группы выходили по четыре команды.

Место проведения

Копа Америка в 2020 году должен был состояться в Аргентине и Колумбии. В 2021 году обе страны до последнего были в списке хозяев. Пока у Колумбии не забрали это право, а впоследствии и у Аргентины. Все из-за той же пандемии и нестабильной ситуации. И перенесли в Бразилию, где ситуация с распространением коронавируса ничем не лучше.

Плей-офф

Первые матчи плей-офф состоятся 3 июля (в Южной Америке это еще будет 2 июля). Между собой сыграют Перу – Уругвай (начало в 0:00 по киевскому времени) и Бразилия – Чили (начало в 03:00). 4 июля за путевки в полуфинал поспорят Уругвай – Колумбия (начало в 01:00) и Аргентина – Эквадор (начало в 04:00). Полуфиналы состоятся 7 июля, а финал – 11 июля.

Фавориты турнира

Главными фаворитами турнира считаются сборные Аргентины и Бразилии. Обе вышли из групп с первого места, набрав по 10 очков. У аргентинцев очки удалось отобрать сборной Чили, а Бразилия сыграла вничью с Эквадором. Сетка составлена таким образом, что Бразилия и Аргентина могут встретиться только в финале (или матче за третье место).

Эксперты отдают предпочтение на Копа Америка именно сборной Бразилии, для которой это будет 10-я победа на турнире. Именно Бразилия является действующим чемпионом. В букмекерской компании Favbet победу Бразилии оценили коэффициентом 1,6.

Для Аргентины это тоже может быть юбилейная победа на турнире – 15-я. Правда последняя была еще в 1993 году. После этого в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах Аргентина проиграла в финале. Поэтому лидер аргентинцев Лионель Месси на уровне национальной сборной пока не достиг никаких успехов (если не учитывать победу на Олимпиаде в 2008 году). Поэтому победа на Копа Америка в 2021 году может быть едва ли не последним его шансом получить титул с национальной сборной Аргентины. В Favbet на победу Аргентины выставили коэффициент 3.

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Хорошие шансы на победу сохраняет и сборная Уругвая – коэффициент 12. Команда несколько неудачно стартовала на турнире (поражение от Аргентины и ничья с Чили), но две победы вывели в плей-офф со второго места в группе. Поэтому теперь Луиса Суареса и компанию ожидает испытание не менее мощной сборной Колумбии. А в случае победы – дуэль за место в финале с победителем пары Аргентина – Эквадор. Стоит добавить, что именно Уругвай – лидер по победам на Копа Америка – 15 титулов.

Единственная сборная, которая вышла в плей-офф, но ни разу не побеждала на Копа Америка – Эквадор. Да и сейчас она среди аутсайдеров турнира – коэффициент 40 на победу. Для этого надо сначала обыграть Аргентину, потом пройти победителя пары Уругвай – Колумбия, и тогда уже одержать победу в финале. Но стоит отметить, что в плей-офф Эквадор прошел, не одержав ни одной победы на групповом этапе – три ничьи и одно поражение.