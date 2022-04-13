Перший пішов, – ультрас Динамо креативно відреагували на затримання Медведчука

Володимир Зеленський повідомив 12 квітня про те, що затримали головного зрадника – Віктора Медведчука. Він втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабної війни та переховувався від правоохоронців.

"Перший пішов"

Ультрас Динамо відреагували на затримання голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вони вдалися до креативу.

До слова Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

У соцмережах ультрас киян виклали картинку, де зображено голови Віктора Медведчука, Григорія Суркіса та Володимира Путіна.

Це зображення підписали: "Перший пішов".



Ультрас Динамо про арешт Медведчука / телеграм ультрас Динамо

Динамо зіграло перший благодійний матч. У Варшаві київська команда перемогла місцеву Легію. У поєдинку відзначилися Віталій Буяльський, який відкрив рахунок, та Артем Бєсєдін – автор переможного дубля.

Свій наступний матч Динамо проведе вже 14 квітня у Стамбулі з місцевим Галатасарає". Усі виручені кошти від квитків та донатів будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від нападу Росії на нашу країну.