"Перший пішов"

Ультрас Динамо відреагували на затримання голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вони вдалися до креативу.

До слова Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

У соцмережах ультрас киян виклали картинку, де зображено голови Віктора Медведчука, Григорія Суркіса та Володимира Путіна.

Це зображення підписали: "Перший пішов".



Ультрас Динамо про арешт Медведчука / телеграм ультрас Динамо

Динамо зіграло перший благодійний матч. У Варшаві київська команда перемогла місцеву Легію. У поєдинку відзначилися Віталій Буяльський, який відкрив рахунок, та Артем Бєсєдін – автор переможного дубля.

Свій наступний матч Динамо проведе вже 14 квітня у Стамбулі з місцевим Галатасарає". Усі виручені кошти від квитків та донатів будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від нападу Росії на нашу країну.