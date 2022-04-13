"Перший пішов"
Ультрас Динамо відреагували на затримання голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вони вдалися до креативу.
До слова Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ
У соцмережах ультрас киян виклали картинку, де зображено голови Віктора Медведчука, Григорія Суркіса та Володимира Путіна.
Це зображення підписали: "Перший пішов".
Ультрас Динамо про арешт Медведчука / телеграм ультрас Динамо
Динамо зіграло перший благодійний матч. У Варшаві київська команда перемогла місцеву Легію. У поєдинку відзначилися Віталій Буяльський, який відкрив рахунок, та Артем Бєсєдін – автор переможного дубля.
Свій наступний матч Динамо проведе вже 14 квітня у Стамбулі з місцевим Галатасарає". Усі виручені кошти від квитків та донатів будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від нападу Росії на нашу країну.