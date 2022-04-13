"Первый ушел"
Ультрас Динамо отреагировали на задержание главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они прибегли к креативу.
До слова Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ
В соцсетях ультрас киевлян выложили картинку, где изображены главы Виктора Медведчука, Григория Суркиса и Владимира Путина.
Это изображение подписали: "Первый ушел".
Ультрас Динамо об аресте Медведчука / телеграм ультрас Динамо
Динамо сыграло первый благотворительный матч. В Варшаве киевская команда одержала победу над местной Легией. В поединке отличились открывший счет Виталий Буяльский и Артем Беседин – автор победного дубля.
Свой следующий матч Динамо проведет уже 14 апреля в Стамбуле с местным Галатасарае". Все вырученные средства от билетов и донатов будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от нападения России на нашу страну.