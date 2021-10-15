У Першій лізі футболіст зрадів голу у ворота своєї команди: УАФ вже розслідує дивну поведінку

Дивний епізод стався у грі Першої ліги Ужгород – Кремінь. Гравець гостей Віталій Бойко підійняв руки вгору після забитого голу у ворота його команди.

УАФ вже звернула увагу на дивну поведінку

Матч відбувся ще 2 жовтня. Але розслідування скандальної поведінки лише розпочалось. Чому комітет етики та чесної гри звернув увагу на такий епізод.

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На 64-й хвилині Віталій Бойко дивно підійняв руки вгору після першого взяття воріт його команди. Футболіст Кременя наче зрадів голу суперника.

Півзахисник команди у коментарі Трибуні заявив, що його жест був не проявом радості, а злості: "Я ні в якому разі не радів голу Ужгорода. Як людина, яка проїхала 20 годин в автобусі, може радіти голу чужої команди".

Відео епізоду можна переглянути за посиланням (з 1:44).

Комітет етики і чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) вже відкрив справу по матчу Ужгород – Кремінь. Усі гадали, що поєдинок міг бути договірним, щоб дати Ужгороду здобути свою першу перемогу у сезоні. Однак якихось дивних коефіцієнтів у букмекерських конторах не було.

Цікаво, що Бойко є один із ключових гравців Кременя. У сезоні-2021/2022 гравець відіграв вже 11 поєдинків, у яких забив 3 голи та заробив одне попередження.

У минулому виступав за Минай, у складі якого провів 8 матчів у сезоні, не відзначившись результативними діями.

До слова, матч завершився перемогою Ужгорода з рахунком 2:0. Це перша звитяга команди за 13 зустрічей. Клуб посідає останнє 16 місце у Першій лізі. Кремінь теж не вражає – 13 балів та лише 12 позиція.