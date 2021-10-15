УАФ уже обратила внимание на странное поведение

Матч состоялся еще 2 октября. Но расследование скандального поведения только началось. Почему комитет этики и честной игры обратил внимание на такой эпизод.

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На 64-й минуте Виталий Бойко странно поднял руки вверх после первого взятия ворот его команды. Футболист Кремня будто обрадовался голу соперника.

Полузащитник команды в комментарии Трибуне заявил, что его жест был не проявлением радости, а злости: "Я ни в коем случае не радовался голу Ужгорода. Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды".

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке (с 1:44).

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) уже открыл дело по матчу Ужгород – Кремень. Все думали, что поединок мог быть договорным, чтобы дать Ужгороду получить свою первую победу в сезоне. Однако каких-то странных коэффициентов в букмекерских конторах не было.

Интересно, что Бойко является одним из ключевых игроков Кремня. В сезоне 2021/2022 игрок сыграл уже 11 матчей, в которых забил 3 гола и заработал одно предупреждение.

В прошлом выступал за Минай, в составе которого провел 8 матчей в сезоне, не отметившись результативными действиями.

К слову, матч завершился победой Ужгорода со счетом 2:0. Это первая победа команды за 13 встреч. Клуб занимает последнее 16 место в Первой лиге. Кремень тоже не впечатляет – 13 баллов и лишь 12 позиция.