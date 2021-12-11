Перший гол під керівництвом Шевченка не врятував Дженоа від розгрому у дербі Генуї: відеоогляд

У 17-му турі чемпіонату Італії 10 грудня відбулося генуезьке дербі. Дженоа Андрія Шевченка поступилася Сампдорії з рахунком 1:3.

Дженоа – Сампдорія 1:3

Голи: Дестро, 78 – Габб'ядіні, 7, 67, Капуто, 49.

Андрій Шевченко провів свій п'ятий матч на посаді головного тренера італійського Дженоа. Після чотирьох безгольових поєдинків українець зустрівся з Сампдорією у дербі Генуї.

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На 7-й хвилині поєдинку гості відкрили рахунок завдяки голу Маноло Габб’ядіні. У другому таймі Сампдорія довела рахунок до розгромного. Спершу своїх зусиль доклав Франческо Капуто, а Габб’ядіні забив свій другий м'яч.

На 78-й хвилині Дженоа відповіла одним голом, який став першим у тренерській кар'єрі Шевченка у цьому клубі. Забитим м'ячем відзначився Маттія Дестро, який якраз відновився після травми.

"Грифони" були невдоволені подібним рахунком, тож почали грати активніше. Дженоа нарешті почала пресингувати та діяти нестандартно.

Наприкінці поєдинку команда Шевченка змусила дещо понервувати гостей. Їм доводилося блокувати удари та переривати серію навісів від розлючених "грифонів". Небезпечний момент створив постріл Ванхезден, м'яч пройшов в сантиметрах від стійки.

Певно, що це були найкращі хвилини у виконанні Дженоа в каденції Шевченка.

Відеоогляд матчу