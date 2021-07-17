Перші українські спортсмени прибули у Токіо для участі на Олімпіаді-2020
Джерело:НОК України
Перший український десант олімпійців успішно прилетів у Японію. Спортсмени з 23 липня виступатимуть під "синьо-жовтим" прапором на Олімпіаді-2020 у Токіо.
Перші українські спортсмени вже у Токіо
Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тестів на коронавірус українські спортсмени поїхали в Олімпійське селище. Вони першими протестують територію.
Важливо Тривожний дзвінок: в Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19
Першими мешканцями Олімпійської домівки серед українських олімпійців стали представники боксу, дзюдо та стрільби з лука.
Українські спортсмени у Токіо / Фото НОК
Хлопці та дівчата розмістилися в одномісних та двомісних кімнатах. Нагадаємо, що ліжка спортсменів виготовлені з картону, а матраци – з пластику. Усі вони придатні для подальшої переробки. Вони здатні витримати вагу до 200 кілограмів.
Українські спортсмени вже в Олімпійському селищі / Фото НОК
Вже 17 липня українці зможуть повністю ознайомитись зі своєю новою домівкою на найближчі дні та провести перші тренування на японській землі.
Україна на Олімпіаді-2020
- Україну на Олімпіаді-2020 у Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
На жаль, змагання через різні причини пропустять відразу декілька провідних спортсменів – Олег Верняєв, Дмитро Чумак, Євген Барабанов, Марта Костюк, та Аліна Акобія-Грушина. Останні дві спортсменки пропускають старт через травми.
- Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня до 8 серпня.