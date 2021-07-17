Перші українські спортсмени прибули у Токіо для участі на Олімпіаді-2020

Перший український десант олімпійців успішно прилетів у Японію. Спортсмени з 23 липня виступатимуть під "синьо-жовтим" прапором на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Перші українські спортсмени вже у Токіо

Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тестів на коронавірус українські спортсмени поїхали в Олімпійське селище. Вони першими протестують територію.

Важливо Тривожний дзвінок: в Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19

Першими мешканцями Олімпійської домівки серед українських олімпійців стали представники боксу, дзюдо та стрільби з лука.



Українські спортсмени у Токіо / Фото НОК

Хлопці та дівчата розмістилися в одномісних та двомісних кімнатах. Нагадаємо, що ліжка спортсменів виготовлені з картону, а матраци – з пластику. Усі вони придатні для подальшої переробки. Вони здатні витримати вагу до 200 кілограмів.



Українські спортсмени вже в Олімпійському селищі / Фото НОК

Вже 17 липня українці зможуть повністю ознайомитись зі своєю новою домівкою на найближчі дні та провести перші тренування на японській землі.

Україна на Олімпіаді-2020