Виїзд за кордон, повернення півзахисника: перші плани Динамо у підготовці до другої частини УПЛ

З'явились перші збори з розташування київського Динамо. Кияни планують провести підготовку до другої частини сезону у Туреччині, але для цього їм потрібен дозвіл на виїзд.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "біло-сині" вже надіслали усі необхідні документи для отримання дозволу на виїзд із України у воєнний час. Також представник ЗМІ повідомив, що наразі не було зустрічі керівництва Динамо з головним тренером киян Мірчею Луческу.

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Перші плани киян

Румунський спеціаліст вже розглядає футболістів, які можуть підсилити команду, перебуваючи до цього в оренді в інших клубах. Серед тих, хто може повернутись, є Богдан Лєднєв. Атакувальний півзахисник має орендну угоду до кінця 2022 року з угорським Фехерваром. Угорці ж не планують продовжувати співпрацю з українським футболістом.

Лєднєв пішов в оренду у Фехервар у січні 2022 року. За угорську команду провів 13 матчів, у яких відзначився двома асистами.

От кого не вдасться Динамо повернути у зимове міжсезоння, так це Сергія Булецу, який виступає в оренді у луганській Зорі. У гравця є орендна угода до 30 червня 2023 року.

Динамо закінчило першу частину сезону у трійці лідерів УПЛ. Кияни набрали у 15 матчах 30 очок. Стільки ж у донецького Шахтаря, який йде другим. Але в активі "гірників" ще два незіграні поєдинки. На зимову перерву лідером чемпіонату України пішов Дніпро-1 – 35 пунктів.

Перший офіційний матч "біло-синіх" у новому 2023 році запланований на 4 березня. У цей день команда Луческу зіграє проти Інгульця.

Нагадаємо, що київський клуб залишився без єврокубкової весни.