По информации журналиста Михаила Спиваковского, "бело-синие" уже направили все необходимые документы для получения разрешения на выезд из Украины в военное время. Также представитель СМИ сообщил, что пока не было встречи руководства "Динамо" с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

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Первые планы киевлян

Румынский специалист уже рассматривает футболистов, которые могут усилить команду, находясь в аренде в других клубах. Среди тех, кто может вернуться, есть Богдан Леднев. Атакующий полузащитник имеет арендное соглашение до конца 2022 года с венгерским Фехерваром. Венгры не планируют продолжать сотрудничество с украинским футболистом.

К слову. Леднев ушел в аренду в Фехерваре в январе 2022 года. За венгерскую команду провел 13 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

Вот кого не удастся Динамо вернуть в зимнее межсезонье, так это Сергея Булецу, выступающему в аренде в луганской Заре. У игрока есть арендная сделка до 30 июня 2023 года.

Динамо окончило первую часть сезона в тройке лидеров УПЛ. Киевляне набрали в 15 матчах 30 очков. Столько же у идущего вторым донецкого Шахтера. Но в активе "горняков" еще два несыгранных поединка. На зимний перерыв лидером чемпионата Украины ушел Днепр-1 – 35 пунктов.

Первый официальный матч бело-синих в новом 2023 году запланирован на 4 марта. В этот день команда Луческу сыграет против Ингульца.

Напомним, что киевский клуб остался без еврокубковой весны.