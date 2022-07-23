Зінченко провів перше тренування у складі Арсенала: яскраві фото

Олександр Зінченко офіційно перейшов з Манчестер Сіті в лондонський Арсенал. Деталі угоди поки що не розголошують.

Зінченко потроху звикає до нової команди

Новачок Арсенала Олександр Зінченко провів перше тренування в лондонському клубі. У соцмережах команди опублікували фото за участі українського півзахисника.

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Заняття відбулося через декілька годин після підписання контракту з лондонцями. Арсенал зараз перебуває на зборах в США.

Зінченко на першому тренуванні Арсенала / Фото ФК Арсенал

25-річний українець може дебютувати за Арсенал у товариському матчі з Челсі. Цей поєдинок відбудеться 24 липня.

Перше тренування для Олександра / Фото ФК Арсенал

Перехід Зінченка в Арсенал: головне

Нагадаємо, що попередні п'ять сезонів Олександр провів у складі Манчестер Сіті, з яким виграв чотири чемпіонських титули в найвищому англійському дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що Зінченко підписав угоду із "канонірами" до кінця 2026 року.

Суму контракту наразі також не розголошують. Зазначалося, що лондонському клубу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.

У першому інтерв'ю українця в Арсеналі, Олександр наголосив, що з дитинства мріяв виступати за лондонський клуб.

Тренер лондонського клубу Мікель Артета вірить, що новачок допоможе команді повернути менталітет переможця.