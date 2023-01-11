"З корабля на бал": Маліновський провів перше тренування в Марселі – фото

11 січня 2023, 12:46
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Джерело:

Інстаграм ФК Олімпік Марсель

Український півзахисник Руслан Маліновський готується до дебюту за свій новий клуб. Новобранець Марселя вже провів перше тренування з командою.

Руслан Маліновський став восьмим українцем, який гратиме у французькій Лізі 1. Забивний хавбек до кінця сезону на правах оренди буде виступати за Марсель.

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Перше тренування Маліновського

Тренер Марселя Ігор Тудор дуже розраховує на допомогу Руслана у найближчих матчах. У вівторок, 10 січня, українець взяв участь у тренуванні "провансальців". Маліновський поспілкувався з головним тренером команди та потренувався разом з новими партнерами.

Маліновський звикає до вимог Тудора / instagram.com/olympiquedemarseille

Маліновський на першому тренуванні в Марселі / instagram.com/olympiquedemarseille

Варто зазначити, що дебютувати за свою нову команду Маліновський зможе вже у матчі 18 туру Ліги 1 проти Труа. Виїзний поєдинок відбудеться у середу, 11 січня. Щоправда, наставник Олімпіка ще не вирішив, на якій саме позиції гратиме український новачок.

  • Нагадаємо, Руслан Маліновський на протязі 3,5 сезонів захищав кольори італійської Аталанти.
  • Українець двічі брав бронзу Серії А та ставав найкращим асистентом чемпіонату.
  • Усього за італійський клуб футболіст провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів.
  • За умовою угоди, Аталанта отримає від Марселя за трансфер Маліновського 10 мільйонів плюс 3 мільйони бонусами за вихід у Лігу чемпіонів.
Після 17 матчів нова команда Маліновського займає третю сходинку турнірної таблиці Ліги 1. Від лідера чемпіонату ПСЖ "біло-сині" відстають на 8 очок.
Автор: Сергій Шаховець