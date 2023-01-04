Яремчук повернувся до тренувань Брюгге: українець може отримати другий шанс із новим тренером

Брюгге провело перше тренування під керівництвом нового головного тренера. Наступником Карла Хуфкенса став Скотт Паркер.

Бельгійський клуб готується до наступного матчу. 8 січня Брюгге зіграє на виїзді проти Генка у Лізі Жупіле. Команда розпочала підготовку під керівництвом Скотта Паркера.

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Перше тренування нового тренера

Є радісні новини для частини українських уболівальників Брюгге. У загальну групу команди повернувся нападник Роман Яремчук. Футболіст збірної України востаннє виходив на футбольне поле ще 6 листопада у матчі проти колишнього клубу українця Гента.

Після чого Роман пропустив певний період через травму та ЧС-2022.

На відео помітно, як Яремчук намотує кола у компанії партнерів по команді та іншого українського легіонера у складі Брюгге Едуарда Соболя.

Щоправда, Яремчук фактично не грав під керівництвом вже колишнього наставника Брюгге Карла Хуфкенса, який не довіряв українцю місце на вістрі атаки. Роман та українські фанати сподіваються, що під керівництвом Паркера все зміниться на користь футболіста, який отримуватиме більше ігрової практики.

Тренування Брюгге: дивіться відео

Нагадаємо, що Брюгге підписало угоду зі Скоттом Паркером до 30 червня 2025 року. Після 18 турів бельгійський клуб посідає 4-те місце, маючи у своєму активі 34 очки.