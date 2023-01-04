Бельгийский клуб готовится к следующему матчу. 8 января Брюгге сыграет на выезде против Генка в Лиге Жупиле. Команда приступила к подготовке под руководством Скотта Паркера.

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Первая тренировка нового тренера

Есть радостные новости для украинских болельщиков Брюгге. В общую группу команды вернулся нападающий Роман Яремчук. Футболист сборной Украины последний раз выходил на футбольное поле еще 6 ноября в матче против бывшего клуба украинца Гента.

После чего Роман пропустил определенный период из-за травмы и ЧМ-2022.

На видео заметно, как Яремчук наматывает круги в компании партнеров по команде и другого украинского легионера в составе Брюгге Эдуарда Соболя.

Правда, Яремчук фактически не играл под руководством уже бывшего наставника Брюгге Карла Хуфкенса, не доверявшего украинцу место на острие атаки. Роман и украинские фанаты надеются, что под руководством Паркера все изменится в пользу футболиста, получающего больше игровой практики.

Тренировки Брюгге: смотрите видео

2023 has officially started. ??‍?? pic.twitter.com/4Yf5z0K1Z5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2023

Напомним, что Брюгге подписало соглашение со Скоттом Паркером по 30 июня 2025 года. После 18 туров бельгийский клуб занимает 4 место, имея в своем активе 34 очка.