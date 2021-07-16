Перша група українських олімпійців вирушила в Токіо: фото
16 липня 2021 , 18:32Читать новость на русском
Джерело:НОК України
У четвер, 15 липня, до олімпійської столиці Ігор ХХХІІ Олімпіади вирушила перша велика група спортсменів України.
Серед них представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо і боксу.
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Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що у всіх спортсменів великі очікування від виступу на Олімпійських іграх.
Українські олімпійці вирушили в Токіо / Фото: НОК України
Україна на Олімпіаді-2020
- Україну на літній Олімпіаді у Токіо представлять 158 олімпійців. На жаль, Ігри у Токіо пропустять Олег Верняєв, Дмитро Чумак та Євген Барабанов. Останніх двох звинуватили у допінгу.
- Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня до 8 серпня.
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