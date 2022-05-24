Пережила окупацію, полон за відмову працювати на ворога: Павелко зустрівся з арбітринею Петровою

Українська арбітриня Ірина Петрова побувала під окупацією ворота. Вона відмовилась судити матч, який організували окупанти, за що потрапила у в'язницю.

Павелко: Ірина – символ свободи і нескореності України

На щастя, окупанти відпустили Ірину Петрову через декілька днів після її викрадення. Тепер арбітриня перебуває у Києві, де у Будинку футболу зустрілась із президентом УАФ Андрієм Павелком.

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Глава Асоціації виклав зворушливий пост, у якому розповів про зустріч із суддею-героїнею, яка навіть під окупацією висловлювала свою проукраїнську позицію – виходила на мітинги та відмовлялась працювати під керівництвом ворога.

При зустрічі Павелко вручив Петровій символічну футболку збірної України, у якій "синьо-жовті" грали у благодійних матчах під час підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Ірина отримала футболку з сьомим номером, який сформований із назв українських міст. Під цією цифрою раніше виступав легендарний Андрій Шевченко.

Ірина – символ свободи і нескореності України! Вона щиро любить футбол і прийняла мою пропозицію працювати в штаті єдиної команди УАФ. Пишаюсь тим, що в нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! На згадку про зустріч подарував Ірині особливу футболку національної збірної, яка є символом єдності мільйонів українців та наших надійних союзників,

– написав президент УАФ.

На одному з фото видно, що арбітриня знайшла своє місто на номері – Херсон. Нова Каховка – це місто обласного підпорядкування у Херсонській області.

Жахлива історія зі щасливим фіналом

9 травня стало відомо про викрадення української арбітрині Ірини Петрової. Вона опинилась під окупацію у Новій Каховці, де проживають її рідні. Саме через них Ірина відмовилась виїжджати на підконтрольні Україні території.

Петрову викрала група п'яних окупантів із георгіївськими стрічками прямо біля під'їзду арбітрині. Ірину незаконно забрали у відділок поліції. Запхали її заграти через те, що українка відмовилась працювати на матчі, який організували вороги.

На щастя, вже 13 травня Петрову випустили з полону.

До цього жахливого інциденту Петрова виходила на мітинги на підтримку України.

У мирні часи Петрова призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Суддівську роботу поєднує зі справою футбольної тренерки.

Повний текст публікації

За долю арбітрині Ірини Петрової, яку окупанти в Новій Каховці тримали у в’язниці, хвилювалась вся футбольна Україна. На щастя, після всього пережитого нею, нам вдалося успішно евакуювати Ірину і зараз вона в безпеці, у Києві.

Під час нашої зустрічі в Будинку футболу особисто висловив своє захоплення її патріотизмом і хоробрістю. З початку тимчасової окупації Херсонщини рашистами, Іра разом з багатьма мешканцями рідного міста щодня виходила на акції протесту проти окупантів і навідріз відмовилась працювати на матчі, який організували російські фашисти. За це її запроторили до в’язниці і погрожували тривалим позбавленням волі. Але не зламали!

Ірина – символ свободи і нескореності України! Вона щиро любить футбол і прийняла мою пропозицію працювати в штаті єдиної команди УАФ. Пишаюсь тим, що в нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! На згадку про зустріч подарував Ірині особливу футболку національної збірної, яка є символом єдності мільйонів українців та наших надійних союзників.

Щиро бажаю Ірині і всім нам якнайшвидшої перемоги над рашистським злом і відродження єдиної і незалежної України!

Слава Героям! Слава Україні!