Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили

Володимир Кличко показав, як відновлюється після тренувань у боксерському залі. Українець знайшов місце, де набирається нових сил для майбутньої роботи.
Місце спокою
45-річний Володимир Кличко поділився з прихильниками новою світлиною у своєму інстаграмі. Український боксер привідкрив секрет про місце, яке допомогло йому знайти абсолютний спокій та умиротворення.
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Легенда боксу відпочиває посеред пустелі. Лише Володимир та на самоті зі своїми думками. Можливо, навіть думками про повернення на ринг.
Краще перезавантаження для мене – це знову чітко знайти свій фокус, де у мене є місце та спокій для думок, можливості побути наодинці з собою. Пустеля пропонує абсолютне умиротворення,
– написав Кличко-молодший.
Повернення Володимира Кличка
- У Кличка-молодшого є дві мотивації для повернення на професійний ринг – взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.
- Евандер Холіфілд раніше викликав Володимира у свій табір для тренувань. Влітку 2020 року Кличко вже тренувався поруч із ще однією легендою боксу.
- Кличко-молодший неодноразово ділиться світлинами та відео з боксерського рингу. Українець у свої 45 років перебуває у відмінній формі. Фанати вже задумались над повернення Володимира на ринг.
- 49-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Бріггс раніше анонсував бій проти Кличка-молодшого. Щоправда, Кличко ніяк не прокоментував слова американця. Можливо, це чергова провокація зі сторони американського боксера.