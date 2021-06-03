Про те, що Микиту Мазепіна можуть забрати до армії, поскаржився його батько – російський олігарх Дмитро Мазепін. А все через те, що Мазепін-молодший під час навчання в університеті прогулював заняття на військовій кафедрі.

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Дмитро Мазепін переконує, що його син пропускав заняття через гонки – спочатку у Формулі-2, а тепер – у Формулі-1. Хоча водночас зумів захистити кваліфікаційну роботу в університеті.

"У Микити 23 гонки, а йому кажуть, що треба в армію. Йому сказали, що раз він не з'являвся на зборах регулярно, то кафедри не буде. І він мене питає: "Що робити, тато? У мене кожні два тижні гонка", – поскаржився Дмитро Мазепін.

Микита Мазепін проводить свій дебютний сезон у Формулі-1. Однак більше запам'ятався не своїми виступами, а скандалами та варіями.

Він отримав місце в команді Haas, де його батько – співвласник "Уралкалія" – став головним спонсором. А ліврея автомобіля виконана у кольорах російського прапора.

За п'ять етапів Формули-1, що вже відбулися, Мазепін не набрав жодного очка. Його найкраща позиція на фініші – 17-та. При цьому перший раз це сталося лише через те, що інші три пілоти зійшли з гонки. Тож до фінішу він, фактично, дістався останнім.

В дебютній гонці він потрапив в аварію вже на першому колі. І не зумів фінішувати.

Мало не на кожному гран-прі він потрапляв в аварії чи створював інші небезпечні ситуації. Це ставалося і під час гонок, і під час практик чи кваліфікацій.

Фанати Формули-1 навіть створили спеціальний сайт, де збирають усі невдачі Мазепіна.

Совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин сообщил о том, что его сыну , выступающему в «Формуле-1» за , могут прислать повестку в армию.