Потоп у Спа

У соціальних мережах були опубліковані відео, на яких можна оцінити ступінь затоплення траси.

До слова Формула-1: гран-прі Сінгапуру не відбудеться другий рік поспіль

Поки не відомо, наскільки великої шкоди було завдано інфраструктурі автодрому через рік води, які хлинули по трасі.

Зокрема, був повністю затоплений в'їзд в паддок автодрому.

Через повінь на автодромі були скасовані місцеві змагання. Гонки мали пройти 5 – 6 червня на трасі в Бельгії. 

  • Гонки "Спа Євро Рейс" проходять під егідою Королівського автомобільного клубу Спа. Етап Формули-1 в Бельгії у 2021 році має відбутися 27 – 29 серпня.
  • Ця гонка Формули-1 стане першою після чотиритижневого річної перерви в календарі.
  • "Спа-Франкоршам" є однією з найвідоміших і найцікавіших кільцевих трас у світі. Найбільшу кількість перемог на ній має німець Міхаель Шумахер – 6.