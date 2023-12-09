Флорентіно Перес тепло привітався із командою під час приймання їжі. А також зустрівся із Андрієм Луніним, їх зустріч потрапила в об'єктив фотографа.

До теми Суперсейви Луніна, гол Беллінгема та цукерка від Бетіса: Реал не втримав перемогу в Севільї

Президент Реала на боці Луніна

Поруч із українським голкіпером за столом сидів австрійський захисник Давід Алаба.

Після цієї зустрічі команди із президентом клубу Карло Анчелотті продовжив ігрову практику для Луніна. Андрій вийшов у стартовому складі "вершкових", попри розмови італійського тренера про повну довіру та повернення у ворота Кепи.

Хоча перед самим поєдинком Анчелотті не став уточнювати, хто ж займе своє місце у володіннях "галактікос".

Слід відзначити, що у матчі Бетіс – Реал обидва колективи припасли свої голи на другий тайм. Спершу на 53-й хвилині Джуд Беллінгем відкрив рахунок у зустрічі, а вже через 13 хвилин"зелено-білі" зрівняли цифри на табло. Неймовірно краси удар вдався Айтору Руїбалю. Це той постріл, який входить до розряду, які не беруться.

Бетіс та Реал розійшлись мировою 1:1. Це подарунок для Жирони, яка відстає від Реала лише на один бал. "Червоно-білі" свій поєдинок проведуть 10 грудня на виїзді проти Барселони (початок о 22:00).

Луніна провини у цьому пропущеному голі немає. Навіть би поки що травмований Тібо Куртуа б не потягнув такий шалений постріл.

Для Луніна цей матч став 8-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких пропустив 5 голів та у 4-х зустрічах відстояв на нуль.