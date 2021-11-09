Турнір без Світоліної
Відмови та травми суперниць привели до того, що перша ракетка України Еліна Світоліна отримала шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA. Але цього разу у ролі запасної.
До теми Подарунки від суперниць: Світоліна ще має шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA
Однак українка відмовилась від цієї поїздки у Мексику після зняття туніски Онс Жабер. Світоліна б вийшла на корт лише у тому разі, якщо одна б із тенісисток знялась зі змагань. Після цього наступними запасними стали Джесіка Пегула з США та бельгійка Елізе Мертенс.
Виступи Світоліної на Підсумкових турнірах WTA
- Еліна тричі виходила на головний старт сезону. У 2017 році Світоліна не вийшла з групи. А от вже наступного року українці не було рівних.
- Найкраща тенісистка України пробилась у фінал, де у трьох сетах переграла американку Слоун Стівенс. Першу партію українка програла, але вже у двох наступних була сильнішою та підійняла трофей над своєю головою у Сінгапурі. Вона стала першою українською тенісисткою, якій вдалось таке досягнення.
- Вже наступного сезону Еліна, яка приїхала на турнір у статусі чемпіонки, була близькою до повторення результату – Світоліна пробилась у фінал. У вирішальному матчі українка зіграла з австралійкою Ешлі Барті. На жаль, цього разу українка не тріумфувала.