Турнір без Світоліної

Відмови та травми суперниць привели до того, що перша ракетка України Еліна Світоліна отримала шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA. Але цього разу у ролі запасної.

До теми Подарунки від суперниць: Світоліна ще має шанс поїхати на Підсумковий турнір WTA

Однак українка відмовилась від цієї поїздки у Мексику після зняття туніски Онс Жабер. Світоліна б вийшла на корт лише у тому разі, якщо одна б із тенісисток знялась зі змагань. Після цього наступними запасними стали Джесіка Пегула з США та бельгійка Елізе Мертенс.

Підсумковий турнір WTA відбудеться у Мексиці 10-17 листопада.

Виступи Світоліної на Підсумкових турнірах WTA