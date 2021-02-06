Промоутер сказав, коли переможець бою Усик – Джойс зустрінеться з Джошуа чи Ф'юрі

Українець Олександр Усик може отримати шанс зустрітися з одним із найсильніших боксерів важкої ваги. Йдеться про Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.

Українцю потрібно подолати ще одну перешкоду в обличчі британця Джо Джойса, щоб вийти на бій з Джошуа або Ф'юрі.

Варте уваги Усик хоче провести чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"

Френк Уоррен, промоутер Джойса, заявив, що планує для свого підопічного "шлях до завоювання титулу чемпіона світу".

Він підтвердив, що все ще веде перемовини про бій з командою Усика. Уоррен хоче, щоб на кону поєдинку Усик – Джойс був тимчасовий титул чемпіона WBO.

Ми продовжуємо переговори з командою Олександра Усика про їх поєдинок у квітні. Ми хочемо, щоб на кону стояв тимчасовий титул WBO, оскільки Усик – обов'язковий претендент на повноцінний пояс,

– сказав промоутер.

Уоррен, який також співпрацює з Ф'юрі, впевнений, що переможець бою Усик – Джойс зустрінеться з Джошуа або Тайсоном.

Однак, за словами промоутера, це станеться, коли Джошуа та Ф'юрі з'ясують стосунки в ринзі.

"Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають намір битися один з одним в цьому році за всі чотири великі чемпіонські титули. Однак переможець бою Джойс – Усик буде готовий отримати свій шанс, коли ці двоє великих чоловіків владнають всі свої справи", – зазначив менеджер.

Що відомо про бій Усик – Джойс

Поєдинок Усика з Джойсом, ймовірно, відбудеться у квітні 2021 року.

Світова боксерська організація (WBO) постановила про проведення поєдинку за звання тимчасового чемпіона організації у важкій вазі між Усиком і Джойсом.

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