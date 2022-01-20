Переміг Кличка у найгіршому стані, – Льюїс пригадав легендарний поєдинок проти українця

Колишній чемпіон світ і Леннокс Льюїс пригадав поєдинок проти українця Віталія Кличка. За його словами, це був один з найлегших його поєдинків.

Льюїс: До цього бою я був неготовим

Колишній боксер запевняє, що вийшов на ринг проти українця абсолютно неготовим. Проте йому вдалося все ж таки перемогти.

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Єдиний бій, до якого я реально не був готовий – це поєдинок з Кличко. Річ у тім, що він витягнув мене відразу після бою з Тайсоном. У нас було чудове Різдво, при цьому, ми відмінно провели кілька місяців у відпустці,

– сказав Льюїс

Він запевнив, що далі планував відпочивати, але Кличко викликав його на ринг.

"Але він обійшов чергу, і ми побилися. Цей хлопець вже готувався до мене, але навіть у своєму найгіршому стані я побив його", – заявив Леннокс.

У червні 200-го року Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді.