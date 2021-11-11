Переманюють тренера конкурента: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру
Джерело:Mirror
Футболісти Манчестер Юнайтед незадоволені роботою Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди. "Червоні дияволи" розглядають декілька варіантів.
Може стати наступником Сульшера
Одного з англійських грандів може очолити 48-річний Брендан Роджерс, який зараз керує іншим клубом АПЛ Лестером. Наставник може стати наступником Уле Гуннара Сульшера у Манчестер Юнайтед.
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У контракті фахівця із Північної Ірландії із Лестером є цікавий пункт. "Лисиці" зобов'язані відпустити наставника, якщо йому надійдуть пропозиції від інших топ-клубів Європи.Важливо! Контракт Брендана Роджерса з Лестером розрахований до кінця червня 2025 року.
Спеціаліст очолює Лестер із 2019 року. З того часу клуб під його керівництвом провів 129 матчів. У тренерській кар'єрі Роджерса є досвід роботи у ще шести клубах – Рединг, Селтік, Челсі, Вотфорд, Суонсі та Ліверпуль. У сезоні-2021/2022 Лестер із Роджерсом відіграв 18 поєдинків усіх турнірах, у яких здобув 8 перемог, розписав 5 мирових та 5 разів програв.
Футболісти МЮ вимагають відставки Сульшера
- Після поразки від МанСіті футболісти Манчестер Юнайтед заявили, що не розуміють методів роботи норвежця. Вони не хочуть працювати під керівництвом Сульшера. Серед цих гравців присутній і лідер "червоних дияволів" Кріштіану Роналду.
- Цікаво, що португалець раніше закликав усіх партнерів по команді не поспішати з висновками та дати наставнику ще один шанс. Але після невдалого матчу теж змінив свою думку не на користь норвезького тренера.
- Сульшер очолює "червоних дияволів" із 2019 року. У новому сезоні МЮ 17 очками йде на 6 місці після 11 турів АПЛ. Його угода з англійським клубом розрахована до 30 червня 2024 року.