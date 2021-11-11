Переманюють тренера конкурента: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру

Футболісти Манчестер Юнайтед незадоволені роботою Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди. "Червоні дияволи" розглядають декілька варіантів.

Може стати наступником Сульшера

Одного з англійських грандів може очолити 48-річний Брендан Роджерс, який зараз керує іншим клубом АПЛ Лестером. Наставник може стати наступником Уле Гуннара Сульшера у Манчестер Юнайтед.

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У контракті фахівця із Північної Ірландії із Лестером є цікавий пункт. "Лисиці" зобов'язані відпустити наставника, якщо йому надійдуть пропозиції від інших топ-клубів Європи.

Контракт Брендана Роджерса з Лестером розрахований до кінця червня 2025 року.

Спеціаліст очолює Лестер із 2019 року. З того часу клуб під його керівництвом провів 129 матчів. У тренерській кар'єрі Роджерса є досвід роботи у ще шести клубах – Рединг, Селтік, Челсі, Вотфорд, Суонсі та Ліверпуль. У сезоні-2021/2022 Лестер із Роджерсом відіграв 18 поєдинків усіх турнірах, у яких здобув 8 перемог, розписав 5 мирових та 5 разів програв.

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