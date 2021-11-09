За інформацією джерела, португальський форвард МЮ повернувся до клубу заради перемог і йому зовсім не хочеться грати у Лізі Європи, євротурнірі який вважається другим за значенням після Ліги чемпіонів.

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На даний момент Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. В активі манкуніанців 17 набраних очок у 11 матчах.

Що відомо про перехід Роналду