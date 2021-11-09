За інформацією джерела, португальський форвард МЮ повернувся до клубу заради перемог і йому зовсім не хочеться грати у Лізі Європи, євротурнірі який вважається другим за значенням після Ліги чемпіонів.
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На даний момент Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. В активі манкуніанців 17 набраних очок у 11 матчах.
Що відомо про перехід Роналду
- Манчестер Юнайтед підписав Роналду з Ювентуса в останній день трансферного вікна, хоча про перехід Кріштіану стало відомо ще 27 серпня.
- Португалець підписав контракт на два роки із можливістю продовження угоди ще на один рік.
- Зазначимо, що заробітна плата Кріштіану, крім бонусів, становить 480 тисяч фунтів на тиждень.
- У поточному сезоні АПЛ 36-річний Роналду у складі Манчестер Юнайтед провів вісім матчів та забив чотири м'ячі.