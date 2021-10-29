Підтримка від лідера команди

Якщо справи у Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів йдуть добре, то у внутрішньому чемпіонаті настала чорна смуга з невдач. Команда протягом чотирьох поспіль матчів не знає смаку перемог, а у Кубку ліги "червоні дияволи" взагалі вилетіли ще на стадії третього кола від Вест Хема (0:1).

До теми Футболісти Манчестер Юнайтед різко звинуватили Сульшера у невдалих результатах

Після провального матчу з Ліверпулем, який завершився перемогою підопічних Юргена Клоппа 0:5, Кріштіану Роналду вирішив зібрати усіх партнерів по команді для розмови. Зірковий нападник закликав інших гравців МЮ підтримати головного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Відзначимо, що декілька футболістів не розуміють політику Сульшера, яку гру він хоче поставити команді. Також гравці не розуміють, чим керується наставник при виборі складу на матчі.

Манчестер Юнайтед після 9 турів посідає лише 7 місце у таблиці АПЛ. Команда здобула 14 очок.

У Лізі чемпіонів клуб лідирує у групі F, у його активі 6 пунктів.

Нагадаємо, що Роналду повернувся в МЮ після 12-річної паузи. Кріштіану у сезоні-2021/2022 відіграв у футболці англійського клубу 10 матчів, у яких забив 6 голів.

Кар'єра Сульшера у Манчестер Юнайтед