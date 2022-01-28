Переговори тривають: Шевченко все ще може очолити збірну Польщі
Джерело:Sport.pl
Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша підтвердив інформацію, що вони ведуть переговори з Андрієм Шевченком. Він також розповів про контракт українця з Дженоа.
Шевченко продовжує перемовини Дженоа
Кулеша заперечує інформацію, що Шевченку не вдалося домовитись із Дженоа про розірвання контракту. Також він запевнив, що перемовини з українцем тривають.
До теми Шевченко не очолить збірну Польщі через Дженоа, – ЗМІ
Обидві сторони все ще ведуть переговори,
– сказав поляк.
У Польщі вперше публічно визнали, що Польська футбольна спілка розглядає кандидатуру 45-річного українця на посаду головного тренера національної команди.
Глава ПФС дав зрозуміти, що таке призначення ще може відбутися, проте часу на розв'язання питання з італійським клубом залишається все менше.
Зазначається, що Кулеша зараз перебуває у Туреччині, де намагається завершити відбір нового тренера для польської збірної, ім'я якого мають оголосити 31 січня. Якщо Шевченко все ж таки не домовиться з «Дженоа», то, ймовірно, команду очолить Адам Навалка.
Також у ЗМІ повідомляють, що у Дженоа знають про переговори Шевченка з ПФС, тому не хочуть задовольняти його вимоги.
В італійському клубі хочуть дозволити Шевченку тренувати збірну Польщі, але водночас – не платити йому компенсацію.
Чи очолить Шевченко збірну Польщі
- Після того, як Шевченко залишив посаду головного тренера Дженоа, з'явилася інформація про те, що українець може очолити збірну Польщі.
- Згодом, 23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити польську команду.
- Також заявили, що українському спеціалісту гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.
- У четвер, 27 січня екснаставник національної команди України розпочав переговори з Дженоа про розірвання контракту заради роботи у збірній Польщі.
- Після цього журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шевченко не зміг розірвати контракт з "грифонами" і не очолить збірну Польщі.