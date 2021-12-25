Переговори провалилися: Шахтар не зміг підписати ексфутболіста Челсі

Донецький Шахтар, який незабаром попрощається з Євгеном Коноплянкою, зробив пропозицію щодо гравця Сассуоло Жеремі Бога. Проте італійський клуб відхилив її.

Деталі не повідомляються, але раніше була інформація, що "гірники" запропонували 10 мільйонів євро і Манора Соломона.

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Повідомляється, що Бога хоче підписати Аталанта, а Сассуоло просить за 24-річного футболіста 25 мільйонів євро. Transfermarkt оцінив Бога у 20 мільйонів євро.

Що відомо про Жеремі Бога