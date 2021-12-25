Переговори провалилися: Шахтар не зміг підписати ексфутболіста Челсі
25 грудня 2021 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:інсайдер Фабріціо Романо
Донецький Шахтар, який незабаром попрощається з Євгеном Коноплянкою, зробив пропозицію щодо гравця Сассуоло Жеремі Бога. Проте італійський клуб відхилив її.
Деталі не повідомляються, але раніше була інформація, що "гірники" запропонували 10 мільйонів євро і Манора Соломона.
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Повідомляється, що Бога хоче підписати Аталанта, а Сассуоло просить за 24-річного футболіста 25 мільйонів євро. Transfermarkt оцінив Бога у 20 мільйонів євро.
Що відомо про Жеремі Бога
- Африканець у сезоні 2017-2018 відіграв 18 хвилин у складі Челсі, після чого транзитом через Бірмінгем опинився у Сассуоло. В Італії у всіх турнірах він провів 102 матчі, в яких забив 18 голів і віддав 10 результативних передач.
- Бога раніше був підопічним нинішнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі, який прийшов до донецького клубу саме із Сассуоло. У поточній компанії 24-річний івуарійський лівий вінгер зробив 3 асисти у 12 матчах за команду.
- Жеремі має приголомшливу техніку і швидкість. Футболіст чудово прориває оборону суперників та обводить захисників.