Детали не сообщаются, но ранее была информация, что "горняки" предложили 10 миллионов евро и Манора Соломона.

К слову Неожиданность дня: трансфер Реброва в Тоттенхэм признан худшим за всю историю клуба

Сообщается, что Бога хочет подписать Аталанта, а Сассуоло просит за 24-летнего футболиста 25 миллионов евро. Transfermarkt оценил Бога в 20 миллионов евро.

Что известно о Жереми Бога