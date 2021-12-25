Нападник перейшов у лондонський клуб у червні 2000 року за 11 мільйонів фунтів стерлінгів.
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"Забивши всього один м'яч у 30 матчах протягом свого другого сезону, його було відправлено в оренду у Фенербахчі, а потім відпущено вільним агентом. Хоча його дебютний сезон не був жахливим, але вкладені в трансфер 11 мільйонів фунтів не окупилися, тому що від Реброва чекали значно більшого", – пише видання.
Що відомо про кар'єру Реброва
- Усього за Тоттенхем Ребров провів 72 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 16 забитих м'ячів.
- Під час ігрової кар'єри форвард виступав також за Шахтар, Динамо, Фенербахче, Вест Хем та Рубін.
- Наразі 47-річний Ребров є головним тренером Аль-Айну з ОАЕ. До цього він очолював Динамо, Аль-Ахлі та Ференцварош.