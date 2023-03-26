Готовність номер один: збірна України провела тренування на "Вемблі" – відео

Напередодні матчу з Англією підопічні Руслана Ротаня провели тренування на стадіоні "Вемблі". Тішить той факт, що на занятті були присутні усі футболісти.

Ввечері 25 березня національна збірна України провела офіційне тренування на полі легендарної арени "Вемблі". У ігровому занятті взяли участь усі 25 футболістів, які присутні в таборі "синьо-жовтих".

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У загальній групі працювали Андрій Ярмоленко, Анатолій Трубін та Олександр Зінченко, які пропустили товариський матч з Брентфордом. Гравці національної збірної відпрацювали елементи ігрової схеми, обраної тренерським штабом на матч проти Англії.

Зазначимо, що для більшості гравців "синьо-жовтих" заняття на "Вемблі" стало дебютним. У попередньому матчі України з Англією, який був зіграний у вересні 2012 року, на цьому стадіоні брали участь троє з присутніх в таборі збірної – в.о. головного тренера Руслан Ротань, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, а Тарас Степаненко тоді залишився в запасі.

Найбільшу кількість матчів на "Вемблі" провів Олександр Зінченко. На рахунку гравця Арсеналу 7 поєдинків на клубному рівні.

Очікується, що на матчі будуть присутні 87 тисяч уболівальників, 4,5 тисячі з яких – українці. Тож підтримка підопічних Ротаня на "Вемблі" гарантована.

Відео передматчевого тренування