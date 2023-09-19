До старту ЛЧ готові: наставник Шахтаря розповів про стан справ у команді перед матчем із Порту

У вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар зіграє матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" стане португальський Порту.

Чемпіон України прийматиме суперника на умовно домашньому стадіоні у Гамбурзі. Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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Команда готова до поєдинку

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен відповів на запитання журналістів на передматчевій пресконференції до поєдинку з Порту. Він розповів, що думає про обрання домашнім стадіоном арену в Гамбурзі та пояснив, чому довелося переїжджати з Польщі, де "гірники" грали минулого року.

"По-перше, я гадаю, що клуб вирішив грати тут виходячи з можливостей. Маємо брати до уваги той факт, що минулого року єврокубкові матчі проводилися у Варшаві, а цього сезону варшавська Легія також потрапила до єврокубків, отже, ми мали б дві команди, які гратимуть у Європі, і це може знизити інтерес людей до відвідування матчів.

Після цього клубу стало відомо, що в Гамбурзі є інтерес до міжнародних ігор. Тому, якщо орієнтуватися на продаж квитків, це було чудове рішення. Тут ми зустрінемося з дуже гарними командами. Задоволені цим переїздом, якістю стадіону та всім іншим", – сказав нідерландець.

Ван Леувен заявив, що попри відсутність основних захисників команди через травми (Чигринський, Матвієнко, Бондар), колектив готовий до поєдинку й розповів, як почувається Дмитро Різник, у якого напередодні загинув брат на фронті:

Деякі захисники вибули ще кілька тижнів тому, і, на мою думку, інші гравці добре попрацювали за цей час на їхніх позиціях. Нам їх бракуватиме, але ми маємо достатньо якісних футболістів, щоб продовжувати прогресувати. Дмитро приїхав разом із командою, тому з ним усе гаразд.

Нідерландський спеціаліст поділився думками стосовно майбутнього суперника та розповів, що давно стежить за цим клубом. Зокрема, Патрік заявив, що Порту має схожі з ним уявлення про футбол.

"Як тренери, ми завжди уважно спостерігаємо за командами, на які цікаво дивитися, щоб дізнатися про їхні якості та стиль футболу. У минулих сезонах Порту завжди був однією з команд, на яких я звертав увагу, тому що вони мають схожі з моїми уявлення про футбол та розвиток гравців, забезпечують їм можливість грати в першій команді. Також усі ці роки у футболі ми маємо друзів, які працюють з Порту, тому завжди приємно зустрітися з ними", – заявив наставник "гірників".

Також нідерландець розповів про стан справ в українському футболі та влив війни на розвиток гри номер один у світі:

Для мене це другий досвід в Україні: у більш легкі для країни часи я там розвивав свою кар’єру тренера в Шахтарі, був директором Академії. Минулого року вирушив до України, щоб стати тренером в іншому клубі, і ситуація була зовсім іншою. Більше труднощів під час проведення ігор та пересувань між містами – це забирає більше часу, є особливості, пов’язані з війною.



Усі клуби, які грають в УПЛ, роблять усе можливе, щоб організувати нормальний чемпіонат для всіх уболівальників. Цьогоріч така ситуація продовжується. Футбол в Україні все ще прогресує, молодим гравцям з місцевих команд надається більше можливостей для розвитку.

Наприкінці ван Леувен наголосив, що єврокубкові матчі є важливим майданчиком для "гірників". Адже він дозволяє повідомити людям у світі про ситуацію в Україні та надає футболістам можливість прогресувати завдяки конкурентному середовищу.