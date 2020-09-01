Збірна Іспанії зазнала втрат перед матчем з Україною в Лізі націй. Одразу у двох футболістів "фурії роха" виявили коронавірус.

Позитивні тести на коронавірус зади нападники Адама Траоре та Мікель Оярсабаль, повідомляє Marca.

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Тести гравці здали перед тим, як прибути на базу. Відтак обох футболістів не допустили до тренувань з командою. Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено.

️ OFICIAL | @GerardMoreno9 sustituye a @mikel10oyar en la lista para los partidos contra Alemania y Ucrania



️ El capitán de la @RealSociedad causa baja por COVID-19 y le deseamos una pronta recuperación



️ Más info: https://t.co/gbkBKRtEy9 pic.twitter.com/snsbp6sCfQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 30, 2020

Відтак Траоре та Оярсабаль пропустять матч збірної Іспанії проти України, який відбудеться 6 вересня у Мадриді. До цього іспанці зіграють проти Німеччини на виїзді 3 вересня.

Відзначимо, що це вдруге поспіль Траоре не може дебютувати за збірну Іспанії. Перший раз він травмувався перед матчами збірної. Тепер же – через коронавірус. 24-річний нападник "Вулверхемптона" провів чудовий сезон у клуб. Його команда посіла сьоме місце в АПЛ і дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи.