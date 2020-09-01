Два гравці збірної Іспанія здали позитивний тест на коронавірус перед матчем з Україною
Збірна Іспанії зазнала втрат перед матчем з Україною в Лізі націй. Одразу у двох футболістів "фурії роха" виявили коронавірус.
Позитивні тести на коронавірус зади нападники Адама Траоре та Мікель Оярсабаль, повідомляє Marca.
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Тести гравці здали перед тим, як прибути на базу. Відтак обох футболістів не допустили до тренувань з командою. Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено.
Відтак Траоре та Оярсабаль пропустять матч збірної Іспанії проти України, який відбудеться 6 вересня у Мадриді. До цього іспанці зіграють проти Німеччини на виїзді 3 вересня.
Відзначимо, що це вдруге поспіль Траоре не може дебютувати за збірну Іспанії. Перший раз він травмувався перед матчами збірної. Тепер же – через коронавірус. 24-річний нападник "Вулверхемптона" провів чудовий сезон у клуб. Його команда посіла сьоме місце в АПЛ і дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи.