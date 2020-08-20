6 вересня збірна Іспанії проведе матч проти України. Гра відбудеться в Мадриді. На цей матч головний тренер іспанців Луїс Енріке викликав 24 футболісти.

Список футболістів, які викликані на матчі Ліги націй, оприлюднили на офіційній твіттер-сторінці Федерації футболу Іспанії. Зробили це в доволі незвичний спосіб – Луїс Енріке вивісив захисні маски на обличчя з іменами гравців.

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️ OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania!



Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

Загалом у списку 24 футболісти. Серед них є й чимало дебютантів. Шанс зіграти за головну команду Іспанії отримали воротар "Атлетіка" Унаї Сімон, захисник "Севільї" Серхіо Регілон, захисники "Манчестер Сіті" Ерік Гарсія, півзахисник "Реал Сосьєдад" Мікель Меріно, півзахисник "Реалу" Оскар Родрігес, форвард "Манчестер Сіті" Ферран Торрес, нападник "Вулверхемптона" Адама Траоре та форвард "Барселони" Ансу Фаті

Список гравців збірної Іспанії:

Воротарі: Давід де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррісабалага ("Челсі"), Унаї Сімон ("Атлетік").

Давід де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррісабалага ("Челсі"), Унаї Сімон ("Атлетік"). Захисники: Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва – "Севілья"), Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – "Реал"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Дієго Льоренте ("Реал Сосьєдад"), Хосе Гайя ("Валенсія"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті").

Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва – "Севілья"), Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – "Реал"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Дієго Льоренте ("Реал Сосьєдад"), Хосе Гайя ("Валенсія"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті"). Півзахисники: Фабіан Руїс ("Наполі"), Тьяго Алькантара ("Баварія"), Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Дані Ольмо ("РБ Лейпциг"), Оскар Родрігес ("Реал").

Фабіан Руїс ("Наполі"), Тьяго Алькантара ("Баварія"), Серхіо Бускетс ("Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Дані Ольмо ("РБ Лейпциг"), Оскар Родрігес ("Реал"). Нападники: Родріго Морено ("Валенсія"), Ферран Торрес ("Манчестер Сіті"") Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад"), Адама Траоре ("Вулверхемптон"), Марко Асенсіо ("Реал"), Ансу Фаті ("Барселона").

Ці гравці готуватимуться до матчу проти збірної України. Він запланований на 6 вересня і відбудеться на стадіоні "Альфредо ді Стефано" у Мадриді. Перед тим, 3 вересня, збірна Іспанії на виїзді зіграє проти збірної Німеччини. Обидва матчі відбудуться в рамках Ліги націй.