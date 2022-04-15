Перед матчами українських тенісисток у США зібрали майже 1 мільйон доларів для України
Джерело:твітер Кубку Біллі Джин Кінг
У п'ятницю, 15 квітня українські тенісистки стартують на Кубку Біллі Джин Кінг. Напередодні матчів був запущений благодійний збір коштів на підтримку України.
Підтримка від організаторів турніру
15 – 16 квітня жіноча збірна України зіграє проти суперниць із США. Поєдинки відбудуться у Ешвіллі. Однак не обійшлось без добрих справ на потреби України.
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Організатори змагань запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (з англійської – "Теніс грає заради миру") на підтримку України. Усі кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу українській державі.
Наразі вже зібрано дуже солідну суму у розмірі 940 тисяч доларів. До позначки в 1 мільйон доларів залишилось дозбирати лише 60 тисяч.
Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну у такий непростий для країни час.
Зміни у складі збірної України та розклад матчів
Нагадаємо, що українська збірна зіграє проти американок не своїм найсильнішим складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушено пропускають матчі через травми.
Натомість за національну команду зіграють – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та сестри Кіченок.
- Ястремська першою вийде на корт захищати честь країни. Її суперницею буде Елісон Ріск. Також 15 квітня свій поєдинок проведе Завацька, яка зустрінеться з Джессікою Пегулою.
- 16 квітня відбудуться одразу три поєдинки. Ястремська зіграє проти Пегули, Завацька вийду на корт проти Ріск, а сестри Кіченок будуть протистояти проти пари Дезіре Кравчик / Шелбі Роджерс.