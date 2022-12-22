Рак з'їдає легенду футболу зсередини: Пеле стає все гірше

Легендарний у минулому футболіст Пеле продовжує залишатись у лікарні. Колишній нападник збірної Бразилії зустріне Різдво не вдома, а в лікарняній палаті.

Таке рішення прийняла родина, порадившись із лікарями, які лікують Пеле. Нагадаємо, що 29 листопада колишній футболіст вкотре потрапив до лікарні Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

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Рак перемагає Пеле

Терміновий візит Пеле пов'язаний з появою набряків та серцевою недостатністю. Крім того, бразилець був дуже неспокійним і у нього діагностували сплутаність свідомості.

Спершу медики не брались робити серйозних прогнозів щодо стану Пеле. Але згодом стало відомо, що Пеле вже не реагує на хімієтерапію і його стан здоров'я критичний. Йому потрібно проходити ще сильніше лікування через погіршення роботи нирок та серця.

Хоча була інформація, що бразилець стежив за Мундіалем у Катарі та навіть привітав збірну Аргентини з перемогою на ЧС-2022. Він закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.

Згодом надійшла нова інформація про стан здоров'я 82-річного бразильця. На жаль, вона не є втішною – рак прогресує, а лікування не дає нікого позитивного результату.

Пеле вже протягом декількох років веде боротьбу з раком. Восени 2021 року колишній футболіст переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишківнику. Однак хірургічне втручання не надто покращило стан Пеле. Він постійно планово приїжджає у госпіталь, щоб пройти додаткові курси хімієтерапії та обстеження. Однак останній візит у лікарню був поза планами родини Пеле та лікарів.

На жаль, хвороба перемагає Пеле у боротьбі за життя. Хоча сім'я колишнього нападника заявляє, що ЗМІ перебільшують серйозність ситуації зі здоров'ям Пеле.